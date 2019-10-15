رئيس شركة قبرصية: قبرص تطلق مؤتمر شرق المتوسط للبترول والغاز أبريل المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال ديمتريس فيساس القائم بأعمال المدير العام لشركة الهيدروكربونات القبرصية، إن بلاده تعتزم إطلاق مؤتمر شرق المتوسط "EMC" عن صناعة البترول والغاز، والذي سيعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا في أبريل 2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف فيساس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، بالإسكندرية اليوم، إن المؤتمر الذي تعتزم بلاده إطلاقه سيكون كمؤتمر شقيق لمؤتمري حوض البحر المتوسط اللذين تنظمهما مصر وإيطاليا بهدف إثراء التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في مؤتمر اليوم ممثلا لبلاده، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتواصل الثقافات بين دول الإقليم، نظرا لأنه يضم خبراء في صناعة البترول والغاز من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى حول التحديات والفرص المتاحة، حيث أصبح البحر المتوسط منطقة هامة للعالم أجمع.

وقال اينوسينزو تيتوني رئيس مؤتمر "موك" في مدينة رافينا الإيطالية، إن مدينة رافينا الإيطالية ستستضيف النسخة القادمة من المؤتمر في مارس 2021.

وأضاف خلال جلسة اليوم "يسعدني أن أشارككم الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق مؤتمر دول حوض البحر المتوسط بالإسكندرية ، ونحن فخورون بالمشاركة مع قطاع البترول المصري والتعاون المثمر للمشاركة في نشر ثفافة بيئية جديدة".

وذكر "أصبحت منطقة شرق المتوسط إحدى أهم مناطق إنتاج الغاز في ضوء الاكتشافات المتحققة في مصر وعدد من دول المنطقة، وخاصة بعد تحقيق مصر كشف ظهر ووضعه سريعا على الإنتاج".

وأشار تيتوني إلى أن كشف ظهر ساهم إلى جوار الاكتشافات الأخرى التي حققتها مصر في تلبية الطلب المحلي وعودة مصر كدولة مصدرة للغاز مما يؤهلها كذلك لأن تكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة البترول والغاز يتكامل مع الدول المجاورة لاستغلال مواردها من الغاز المكتشف.

وتابع أن تنوع إمدادات الطاقة سيضمن تأمين الاحتياجات منها ودعم التحول بشكل آمن إلى مصادر طاقة جديدة ومتجددة خاصة أنها لا تكفي للوفاء بالطلب على الطاقة في عالم يتنامى فيه الطلب، وخاصة أن صناعة الطاقة ستلعب دورا حيويا في المرحلة الانتقالية لأن إمدادات الغاز تعد الأنظف بين مصادر الطاقة الأحفورية.

ودعا تيتوني إلى وضع تطوير أنشطة تخزين الطاقة، وسبل جديدة لتحويل انبعاثات الكربون إلى مواد نافعة مثل البوليمرات، واستغلال النفايات، مؤكدا أهمية إدراج هذه الموضوعات على أجندة المؤتمرات لمناقشتها بشكل أوسع.