البورصة تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.85% إلى مستوى 14060 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 41 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 27 مليون جنيه، و14 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنحو 0.28% إلى مستوى 14180 نقطة.