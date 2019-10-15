أسعار الذهب في السوق المحلي تستقر لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم عند 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 578.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وعالميا، استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1490.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1494.80 دولار للأوقية.