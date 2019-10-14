مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 14180 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 1.65 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 1.63 مليار جنيه، و16.6 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس الأحد بنحو 0.57% إلى مستوى 14220 نقطة.