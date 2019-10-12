صندوق النقد يتوقع ارتفاع إيرادات مصر من السياحة لـ 16.7 مليار دولار هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لإيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 16.7 مليار دولار.

وتوقع الصندوق في أوراق المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي أتاحها على موقعه الإلكتروني، أن تحقق مصر إيرادات من السياحة بقيمة 16.7 مليار دولار مقابل 14.2 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.

وبحسب بيانات الصندوق سترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

وستواصل إيرادات السياحة في الارتفاع لتصل إلى 20.4 مليار دولار في العام المالي 2021- 2022، وترتفع إلى 22.2 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع الصندوق أن تصل الإيرادات إلى 24.1 مليار دولار في العام المالي 2023- 2024.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد تراجع ملحوظ في عام 2015-2016، بسبب حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015.

وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 233.7% مقارنة بعام 2015-2016، مسجلة أعلى مستوى لها في سنة مالية، وفقا للبيانات المتاحة، عند 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي.