تقرير: 230 ألف خط جديد تدخل سوق المحمول خلال يونيو الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

أظهر تقرير رسمي حديث، ارتفاع عدد مشتركي المحمول خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 93.99 مليون مشترك مقابل 93.76 مليون مشترك في مايو الماضي مضيفاً بذلك نحو 230 ألف مشترك جديد، بنمو قدره 0.24%

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال شهر يونيو الماضي بعدد 300 ألف عميل، ليسجل إجمالي مستخدمي الإنترنت 46.3 مليون مستخدم، مقابل 46 مليون مستخدم في شهر مايو الماضي.

وأظهر التقرير زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول إلى 36.5 مليون مستخدم في يونيو الماضي مقابل 36.2 مليون مستخدم في مايو الماضي، فيما سجل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الخطوط الأرضي "ADSL" نحو 6.9 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي دون تغيير عن الشهر السابق له.

فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة "USB Modem" نحو 2.9 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي ليحافظ على مستواه دون تغير عن شهر مايو الماضي، بحسب التقرير.

من جانب آخر أظهر تقرير وزارة الاتصالات تراجعا في عدد مستخدمي الهاتف الأرضي بنسبة 4.1% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو.

وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي الهاتف الأرضي 8.2 مليون مستخدم في يونيو الماضي، مقابل 8.6 مليون مستخدم في مايو الماضي.