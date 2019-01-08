وزير قطاع الأعمال لمصراوي: دمج شركات الغزل والنسيج لن يتم قبل عامين

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن عملية دمج شركات الغزل والنسيج لن تتم قبل عامين من الآن.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة، أن المرحلة الأولى من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، ستكون بتطوير البنية التحتية وتأهيل الشركات ذات النشاط الواحد لأن "العمل بها سيكون أسهل ويمكن الانتهاء منها خلال أقل من 18 شهرًا".

وتتبنى وزارة قطاع الأعمال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، خطة لتطوير شركاتها التابعة، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، بينها 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

أما عن المجمعات الصناعية الثلاثة فإن خطة الوزارة، ستركز على تطوير البنية التحتية للشركات قبل دمجها، بحسب ما قاله توفيق.

وأضاف "سنبدأ العمل في هذه المجمعات على تأهيل المصانع والبنية التحتية وبعد سنة وبضعة أشهر نبدأ الحديث عن تركيب الماكينات والمعدات الجديدة، وهذا يكون قبل أشهر من تنفيذ الدمج، بما يسهل نقل الشركات".

وأوضح الوزير، أن الدمج هو أحد الخطوات المطروحة في عملية تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة له، لكن تنفيذه سيكون المرحلة الثانية من خطة التطوير.

"الدمج سيكون المرحلة الثانية من عملية التطوير، لأنها ستأخذ وقتا كبيرا.. ، المراكز الكبيرة سيكون العمل في تطويرها عادي، تمهيدًا للدمج، سيكون الدمج أخر شئ.. ولن يكون قبل سنتين من الآن" بحسب ما قاله الوزير.

وأشار إلى أن عملية دمج الشركات ستكون وفقًا للنشاط الواحد، ولن تعتمد على البعد الجغرافي بشكل كبير، لكن هذه التفاصيل مؤجلة لحين قرب تنفيذ الدمج، خاصة وأنه مع العمل في تطوير الشركات يتم مراجعة الخطة مرة أخرى.

وتعتمد الوزارة، على بيع جزء من أصول الشركات غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لعملية التطوير، حيث قررت الاستغناء عن 14 محلجًا تابعًا للشركة القابضة.

وتقدر تكلفة التطوير المبدئية بين 20 إلى 27 مليار جنيه، من أول المعدات إلى الصباغة، سيتم توفيرها من من بيع الأراضي، بحسب ما قاله الوزير سابقًا.

ووقعت وزارة قطاع الأعمال العام،في يناير الماضي، عقد توريد وتركيب منظومة حليج أوتوماتيكية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة "باجاج" الهندية، التي ستورد الماكينات والآلات لتطوير المحالج التابعة للشركة القابضة.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة القابضة، محلج الفيوم، كأول محلج يتم تطويره بالمعدات الجديدة، في يناير الجاري، بحسب ما قاله رئيس القابضة لمصراوي، في وقت سابق.

وتسعى الوزارة لتنفيذ عملية تطوير محالج القطن والبالغ عددها 11 محلجًا موزعة على عدد من المحافظات وفقًا لمناطق زراعة القطن، ضمن خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ويتبع الشركة القابضة للغزل، شركات مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعي، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والشرقية للغزل والنسيج، والدلتا للغزل والنسيج، والدلتا لحليج الأقطان، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وميت غمر للغزل، ومصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.

كما يتبع الشركة القابضة، شركات الأهلية للغزل والنسيج، والسيوف للغزل والنسيج، والنصر للغزل والنسيج بالمحلة، وبورسعيد للغزل والنسيج، النصر للأصواف والمنسوجات، والمصرية لغزل ونسج الصوف، والمحمودية للغزل، وكوم حمادة للغزل، مصر الوسطى للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر لحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والنصر للغزل والنسيج شوربجي، والوادي لحليج الأقطان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

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