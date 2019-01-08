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    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

    01:52 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

    صورة أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 3 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بمستوياتها بالأمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 3 جنيهات ليصل إلى 642 جنيهًا مقابل 645 جنيهًا بالأمس.

    وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 550 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5136 جنيهًا.

    وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الذي بلغه في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة رويترز.

    ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1281.32 دولار للأوقية بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 % إلى 1238.10 دولار للأوقية.

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