أسعار الذهب بمصر ترتفع 3 جنيهات للجرام في يوم عيد الميلاد

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، 3 جنيهات في الجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 645 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 553 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 737 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 5160 جنيها.

وأرجع نادي نجيب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي إلى ارتفاع سعره في البورصات العالمية ، والتي تنعكس تحركات الأسعار فيها على السوق المحلي.

وعالميا ،ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2019، لكن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة حد من مكاسب المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.4% إلى 1290.42 دولار للأوقية، وفقا لرويترز.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1291.90 دولار للأوقية.