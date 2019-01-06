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    البنك الأهلي يمنع الإيداع بفئات أقل من 50 جنيها بماكينات الصراف الآلي

    04:56 م الأحد 06 يناير 2019
    البنك الأهلي يمنع الإيداع بفئات أقل من 50 جنيها بماكينات الصراف الآلي

    البنك الأهلي

    كتبت- منال المصري:

    بدأت بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري، عدم قبول الإيداعات بثلاث فئات ورقية وهي 5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، تجنبا لزيادة أعطال الماكينات.

    وقام البنك بتنبيه عملائه أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي على شاشة هذه الماكينات بعدم قبول هذه الفئات المذكورة.

    وأرجع البنك هذا القرار إلى أسباب تتعلق بـ"حشر" هذه الفئات الورقية في الماكينة مما تسبب في زيادة أعطال ماكينات الصراف الآلي عن العمل.

    وتتيح ماكينات الصراف الآلي للعملاء السحب بهذه الفئات المرفوضة في الإيداع.

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