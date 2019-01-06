"التنظيم والإدارة" يدرب موظفي جنوب سيناء على تطبيق قانون الخدمة المدنية

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الأحد، إنه أرسل عددا من الباحثين لمحافظة جنوب سيناء لتنفيذ برنامج تدريبي بدءا من الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام، لشرح عدة ملفات تهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني للمحافظة.

وأضاف الجهاز أن البرنامج يستهدف تدريب موظفي الموارد البشرية على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة به، كالترقيات والعلاوات والإجازات وغيرها.

وأشار إلى أن الباحثين سيستخدمون حالات عملية من الإفادات لتطبيق القانون واللائحة عليها، ومن المقرر أن يتطرق الباحثون إلى تعريف العاملين بأهمية المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وأهميته بالنسبة للعاملين وللدولة والمجتمع.

وينفذ التدريب في 6 مدن بالمحافظة وهم رأس سدر، وأبو رديس، والطور، ودهب، وشرم الشيخ، ونويبع، ويستفيد منه موظفو ديوان عام المحافظة وما يتبعه ومديريات الخدمات بمحافظة جنوب سيناء.