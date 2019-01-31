زيادة "الكهرباء وخام الألومنيا" تخفض أرباح مصر للألومنيوم 34% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة مصر للألومنيوم، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 34.3%، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض سعر بيع المنتج.

وأظهر محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة، المرسل للبورصة اليوم الخميس، تراجع الأرباح نصف السنوية للشركة إلى 758.3 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة شهور الأولى من عام 2018-2019، لتصل إلى 7 مليارات جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان منفصل للبورصة، تراجع الأرباح رغم ارتفاع المبيعات، إلى زيادة تكلفة الإنتاج من أسعار الكهرباء وخام الألومنيا، بالإضافة إلى تراجع سعر بيع الخام المعدن (المنتج النهائي للشركة) في البورصة العالمية.

وكان عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، قال في حوار لمصراوي، نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أسعار الكهرباء، تعد أكبر تحدي يواجه الشركة في السنوات القادمة، على الرغم من مشروعات الشركة التوسعية التي تطرحها.

وتتكلف الشركة يوميًا نحو 14 مليون جنيه تكلفة استخدام الكهرباء، وتتوقع أن تبلغ تكلفة الكهرباء خلال العام المالي الجاري نحو 5.1 مليار جنيه، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لمركزها المالي، وفقا لما قاله عبدالستار.

وتأسست الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام في عام 1976، وتعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

اقرأ أيضا:

مصراوي في مجمع الألومنيوم.. قصة "المدينة المتكاملة" بنجع حمادي (صور)

رئيس مصر للألومنيوم: ندفع 14 مليون جنيه للكهرباء يوميًا وزيادتها تعرضنا للخسائر (حوار)