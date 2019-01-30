التخطيط: 5.5% معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري سجل 5.5%، مقابل 5.3% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وتشير بيانات وزارة التخطيط إن مصر حلت في المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو المحقق في الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث سبقت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمكسيك.

وكان محمد معيط، وزير المالية، توقع أن يصل معدل النمو خلال الربع الثاني في العام المالي الجاري إلى 5.5%.

وأضاف في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس الأسبوع الماضي: "معدل النمو حقق خلال الربع الأول 5.3%، وأتصور أن معدل النمو في الربع الثاني سيبلغ 5.5%".

وقال مصدران حكوميان لرويترز اليوم إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع إلى حوالي 5.6% في النصف الأول من السنة المالية الجارية من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام المالي الجاري 5.8%، ليصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل ويواصل الارتفاع إلى 7% في 2021 – 2022، وفقًا لوزير المالية.

ويشير الانفوجرافيك التالي إلى تتطور معدل النمو خلال السنوات الماضية.