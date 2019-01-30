مسؤول بالمركزي: مبادرة التمويل العقاري مستمرة ولكن بدعم "المالية"

كتبت منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليوم الأربعاء، لمصراوي، إن وزارة المالية هي التي ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلًا من المركزي.

وقال المسؤول بالمركزي إن المالية ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري على جميع الشرائح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل دون تغيير في نسب الفائدة.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، أمس إن البنك المركزي، قرر إنهاء العمل بمبادرته لدعم فائدة التمويل العقاري، لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، والإبقاء عليها لفئة محدودي الدخل.

وأكد المسؤول بالمركزي استمرار المبادرة لشرائح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بنفس أسعار الفائدة المدعمة دون تغيير.

"نفس البرنامج مستمر.. ووزارة المالية سوف تكمل المبادرة وأدرجتها في الموازنة العامة"، بحسب المسؤول بالمركزي.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل نحو أسبوعين، إن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.