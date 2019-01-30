التضامن: 2.5 مليون جنيه مبيعات معرض ديارنا في أسبوع

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القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن معرض ديارنا للأسر المنتج حقق مبيعات بلغت نحو 2.582 مليون جنيه في أسبوع الأول.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن زوار المعرض بلغوا محو 5 آلاف زائر، مشيرة إلى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع أنواعها والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.

وفي 22 يناير الجاري افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للأسر المنتجة بأرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 فبراير القادم.

وعلى هامش المعرض، بلغ عدد زائري المعرض الذين شاركوا في حملة 100 مليون صحةللكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائرًا.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض عقب إعلان رئيس الجمهورية، أسوان عاصمة أفريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .