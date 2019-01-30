أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

التضامن: 2.5 مليون جنيه مبيعات معرض ديارنا في أسبوع

11:39 ص الأربعاء 30 يناير 2019
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن معرض ديارنا للأسر المنتج حقق مبيعات بلغت نحو 2.582 مليون جنيه في أسبوع الأول.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن زوار المعرض بلغوا محو 5 آلاف زائر، مشيرة إلى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع أنواعها والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.

وفي 22 يناير الجاري افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للأسر المنتجة بأرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 فبراير القادم.

وعلى هامش المعرض، بلغ عدد زائري المعرض الذين شاركوا في حملة 100 مليون صحةللكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائرًا.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض عقب إعلان رئيس الجمهورية، أسوان عاصمة أفريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا غادة والي

الخبر التالى:

الجمبري يصل إلى 320 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان