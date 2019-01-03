أسعار الدولار تواصل الاستقرار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، في 10 بنوك عاملة بمصر، مقارنة بمستواه في الصباح

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير عند 17.89جنيه للشراء و17.96 للبيع.