"أكسا" تعتزم ضخ مليار جنيه في قطاع الصحة وتوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مجموعة أكسا للتأمين، مذكرة تفاهم في مجال الصحة مع هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مراسم توقيع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها أمس بين الجانبين المصري والفرنسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار، والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الغرفة الفرنسية.

وبحسب بيان لشركة أكسا اليوم الثلاثاء، أعلنت الشركة في المذكرة عزمها ضخ استثمارات بحوالي مليار جنيه في قطاع جديد وهو قطاع الصحة، سعياً للمساهمة في خطط الحكومة لتقديم خدمات فائقة الجودة في هذا القطاع.

وحضر مراسم التوقيع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى الذي عقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وقال بينوا كلافران، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية والجديدة لشركة أكسا: "بعد استثماراتنا الأولية في 2015، أصبحت مصر واحدة من المناطق التي تشهد نمواً سريعاً وابتكارات غير مسبوقة، ضمن الأسواق الناشئة لشركة أكسا".

وأضاف: "ولأن الصحة تمثل خط أعمال استراتيجي لشركة أكسا، سنواصل خطتنا الاستثمارية طويلة المدى في أسواق مثل مصر، والتي نؤمن أنها ستكون محرك النمو المستقبلي لمجموعتنا".

وقال حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسا أفريكا القابضة": "تلتزم أكسا بتعهدها لأداء دور رئيسي في دعم قطاع الصحة في مصر، ودعم المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030".

كما وقعت أكسا مصر مذكرة تفاهم مع مؤسسة "لييد" للتمويل متناهي الصغر، بهدف تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر، مما يلبي احتياجات محدودي الدخل، مع التركيز بشكل خاص على السيدات، كما تخطط الشركة لإطلاق حملات توعية صحية لأكثر من 200 ألف رائد أعمال صغيرة، من الذين يتعاملون مع مؤسسة لييد، وفقا للبيان.