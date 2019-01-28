توقيع 32 اتفاقية خلال المنتدى الاقتصادي للاسثتمار بين مصر وفرنسا

كتبت- منال المصري :

وقعت مصر وفرنسا اليوم الاثنين خلال المنتدى الاقتصادي للاستثمار بين البلدين 32 اتفاقًا ما بين بروتوكولات تعاون ومذركات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية.

وجاءت هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

وأقيم المنتدى على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم لمصر.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وأضافت أنها تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل.

وبحسب ما ذكرته انييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، فإن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار.

وأضافت روناشيه أن عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر يبلغ 160شركة وتتنوع الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية والنقل والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

وبحسب روناشيه فإنه منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية ملياري دولار.

وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة، بحسب روناشيه.

وأشارت إلى قصص نجاح الشركات الفرنسية في مصر، فمؤخرا رفعت شركة أورانج استثمارتها بنحو 750 مليون يورو وتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من خلال التدريب.

كما رفعت شركة شنيدر إلكتريك رأس مالها بنحو 20 مليون يورو وتوفير فرص عمل جديدة، حيث يعد مصنع الشركة في مدينة بدر الصناعية أكبر مصنع للشركة في العالم.

وقالت المسؤولة الفرنسية إن شركة إنچي الفرنسية ضخت استثمارات من خلال تحالف مع تويوتا تشوسو اليابانية - أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح للرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب في خليج السويس.

وقالت روناشيه إن هناك نماذج نجاحات لشراكات مصرية فرنسية منها، مجموعة لاكتيل حلاوة لصناعة الألبان كنموذج للشراكة بين رأس المال المصري والفرنسي يستثمر فيه التكنولوجيا الفرنسية.

وأضافت إن المجموعة تعتزم استثمار 55 مليون دولار لتوسيع نشاطها وبهذا الاستثمار تتيح الشركة 6000 فرص عمل من خلال امتلاكها لعدد 10 مصانع ألبان، ومجموعة سب زهران في قطاع الصناعة من خلال إنشاء كيان جديد للتوسع في السوق المصري باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون يورو.