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    البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب

    03:04 م الإثنين 28 يناير 2019
    البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي، لتواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط اتجاه من الأجانب نحو الشراء خلال جلسة اليوم.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% بنهاية التعاملات، إلى 13911 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 94.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 86.1 مليون جنيه، 7.99 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.3%، إلى مستوى 13817 نقطة بنهاية تعاملات الأمس، مدعومًا بالارتفاع الكبير في سعر سهم جلوبال تيليكوم القابضة.

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    6 عملات عربية وأجنبية تواصل التراجع أمام الجنيه بعد انخفاض الدولار
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