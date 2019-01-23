تراجع الخيار وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الخيار واليوسفي والبرتقال البلدي بين 10 قروش و50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو البصل 10 قروش.

وسجلت أسعار كيلو الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وكيلو البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.