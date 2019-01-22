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تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

05:08 م الثلاثاء 22 يناير 2019
تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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