أسعار الذهب بالسوق المحلي ترتفع لأول مرة في 8 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لأول مرة في آخر 8 أيام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواها أمس الاثنين، وذلك رغم التراجع الطفيف في الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 639 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 549 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

وعالمياً، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتدور بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع "ارتفاع الدولار" تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى، رغم تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.1 % في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن والعشرين من ديسمبر عند 1276.31 دولار أمس الاثنين.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1278.70 دولار للأوقية.