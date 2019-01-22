الذهب يتراجع عالميًا قرب أقل سعر له في 3 أسابيع

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء وحومت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب هبط 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن والعشرين من ديسمبر عند 1276.31 دولار أمس.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1278.70 دولار للأوقية.

وضغط ارتفاع الدولار على الذهب، الذي قفز أكثر 10% منذ منتصف أغسطس، لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم وتراجع العملة الأمريكية.

وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، وفقًا لوكالة رويترز.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأمريكية، مما قاد نمو 2018 لأدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود وفقا لما أظهرته بيانات يوم الاثنين.

وتماسك السعر الفوري للبلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب، عند 1362.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 15.21 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 789.50 دولار للأوقية.