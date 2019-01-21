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    أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 825 مليون دولار في 3 شهور

    11:32 ص الإثنين 21 يناير 2019
    أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 825 مليون دولار في 3 شهور

    أوراسكوم كونستراكشون

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أضافت عقودا جديدة قيمتها 825 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الرابع من عام 2018، لتسجل بذلك أداء قويا لقيمة العقود الجديدة خلال هذا الربع، بحسب وصفها.

    وأضافت الشركة أن المشروعات الجديدة في كل من مصر وأفريقيا بلغت حوالي 60% من قيمة العقود الجديدة في الربع الرابع من عام 2018، بينما بلغت المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية باقي النسبة.

    كما وصل إجمالي قيمة العقود الجديدة للمجموعة 2.3 مليار دولار خلال عام 2018، وهو ما يزيد عن إجمالي قيمة العقود الجديدة لعام 2017، لتحقق الشركة بنهاية العام الماضي حجم مشروعات تحت التنفيذ من المتوقع أن يصل إلى 4.2 مليار دولار، وفقا للبيان.

    وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون ليمتيد، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

    وتمتلك أوراسكوم كونستراكشون 50% من أسهم مجموعة BESIX البلجيكية.

     

    أوراسكوم كونستراكشون دولار مشروعات تحت التنفيذ

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