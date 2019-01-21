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البورصة تهبط مع بداية تعاملات الاثنين

10:24 ص الإثنين 21 يناير 2019
البورصة تهبط مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 13438 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل تراجعا بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.29%، إلى مستوى 13444 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

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