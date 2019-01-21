البورصة تهبط مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 13438 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل تراجعا بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.29%، إلى مستوى 13444 نقطة.