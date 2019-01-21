البورصة تهبط مع بداية تعاملات الاثنين
10:24 ص الإثنين 21 يناير 2019
كتب- مصطفى عيد:
شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 13438 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل تراجعا بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.29%، إلى مستوى 13444 نقطة.
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