وزير المالية يكشف حقيقة الورقة النقدية فئة 500 جنيه

(مصراوي):

قال محمد معيط وزير المالية، أمس الأحد، إن هناك تحسنًا في دخول وأوضاع المواطنين المالية.

وأضاف معيط في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، أن كل ما تردد حول إصدار ورقة نقدية من فئة 500 جنيه، غير صحيح.

وأشار وزير المالية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي المالية بما يحفظ حق الدولة وأيضًا لا يضر بصاحب العمل، وطالب باقتراح حلول وسط لخلق جو مناسب من الاستثمار.