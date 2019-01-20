دعم يصل لـ180 ألف جنيه.. شروط التسجيل ببرنامج Start IT للشركات الناشئة

كتب- محمد علاء الدين:

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم وتنمية قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وفتح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" باب التسجيل مؤخرًا للالتحاق ببرنامج Start IT بحاضنة أعمال المركز وذلك حتى يوم 3 فبراير المقبل.

ومن خلال البرنامج يمكن للشركة الناشئة الحصول على دعم بقيمة 180 ألف جنيه طوال فترة الاحتضان والتي تستمر لمدة 3 أشهر، بشرط حصول خطة العمل المُقدمة من جانب الشركات صاحبة الطلب على درجة النجاح في التقييم المحددة بنسبة 75%.

وفي هذا التقرير يقدم لكم مصراوي شروط وطريقة تسجيل الشركات الناشئة في برنامج Start IT.

مميزات البرنامج

1- الحصول على دعم مادي تصل قيمته إلى 60 ألف جنيه مقسم على ثلاث دفعات مرتبطة بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

2- الحصول على خدمات عينية تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلي وخدمات تسويقية.

3- توفير مكان للعمل مزودة بالأثاث الأساسي وتوصيلات الإنترنت.

4- توفير البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان.

5- توفير مرشدين فنيين وموجهين.

شروط التقديم

1- أن يكون هناك خطة عمل ونموذج مبدئي للمنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة

معايير قبول الشركات المتقدمة

1- الإبداع: يجب أن يكون المشروع مبتكرا ويقدم حلولا لأي من تحديات السوق أو الصناعة.

2- إمكانية تطبيق المشروع: يجب أن يكون المشروع مدعوما بنموذج عملي/ تجريبي (يتم استبعاد أي مشاريع مقدمة بدون نموذج أولي)

3-الإدارة الريادية الجادة: يجب أن يكون المشروع قائما وتحت رعاية رواد أعمال شباب.

4-حل للمشكلة: يجب أن يقدم المشروع حلا أذكى أو أرخص أو متقدما أو أفضل من الحلول القائمة لأي مشكلة فعلية بالسوق أو حل لمشكلة أو حاجة مستقبلية.

5-استخدام تكنولوجيا المعلومات كمنتج أساسي أو كأداة تمكينية لتقديم خدمة: يجب أن يعتمد المشروع على عمل وتطوير منتجات تقنية أو توفير خدمات في أي مجال عن طريق تطوير أداة تمكينية باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل تطبيقات المحمول، وتطبيقات شبكة الإنترنت والمنصات والبرامج.

6-ذات جدوى اقتصادية: ينبغي على المشروع أن يقدم منتجا أو خدمة ذات استمرارية وله القدرة على جذب استثمارات.

7-القدرة على النمو: يجب أن يتوفر في المشروع إمكانية النمو.

معايير التقييم:

1- مدى تميز الخدمة أو المنتج المقترح والحافز من طرحها بالسوق.

2- توفر أسواق مستهدفة واضحة ذات إمكانية نمو عالية.

3- تحليل واضح للمتنافسين.

4- الميزة التنافسية للخدمة أو المنتج.

5- مهارات وخبرة فريق الإدارة.

6- مدى تقدم النموذج الأولي

محتوى خطة العمل المقدمة:

يجب أن تحتوي خطة العمل المقدمة على الآتي:

1- فهم واضح للمشكلة أو الفجوة في السوق أو الفرصة، مع تقديم شرح كامل للمنتج أو الخدمة وخصائصها والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة.

2- وضع النموذج الأولي حاليًا وإرفاق كل الصور والروابط اللازمة للتوضيح.

3- شرح كامل لحجم السوق المستهدف الأساسي والسوق المجاور.

4- مهارات فريق العمل وخبراتهم ومؤهلاتهم.

5- نموذج العمل ومصادر الدخل.

6- خطة إطلاق المشروع في السوق والاستحواذ على الأسواق المستهدفة واستراتيجيات وقنوات التسويق والمبيعات والتوقعات المالية تفصيليا لمدة سنة على الأقل.

درجة القبول:

تبلغ درجة النجاح في خطة العمل والتعريف بأفكار جديدة 75%.

كيفية التسجيل:

الدخول على موقع مركز الإبداع وريادة الأعمال، ثم اختبار برنامج Start IT، وملأ استمارة البيانات.

ويلخص الجدول التالي مراحل التقدم للبرنامج: