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    وزير البترول يتفقد منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس

    11:02 ص الأحد 20 يناير 2019
    وزير البترول يتفقد منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس

    وزير البترول خلال تفقده حقول انتاج سوكو بخليج السو

    كتب- مصطفى عيد:

    تفقد طارق الملا، وزير البترول، منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس وحقول إنتاج شركات السويس للزيت “سوكو" وعجيبة للبترول وبتروجلف، وفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الأحد.

    وقال الملا خلال جولته بحقول إنتاج جبل الزيت أن هذه الزيارةى تأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمواقع الإنتاج بغرض التواصل المباشر مع العاملين لتحفيزهم على الوصول لأعلى مستويات الإنتاج.

    وخلال الجولة وجه الملا بأهمية إتاحة الحفارات لتنفيذ عمليات حفر الآبار الاستكشافية والتنموية الجديدة ضمانًا لسرعة تنفيذ البرامج الإنتاجية في التوقيتات المحددة، كما وجه أيضاً بالتنسيق الفوري مع جهاز شئون البيئة لتحقيق التوافق البيئي.

    وقال البيان إن الملا اختتم جولته التفقدية بتفقد حقول إنتاج بتروجلف حيث استعرض المهندس سامي عبدالفتاح، رئيس الشركة خطة العمل خلال المرحلة الحالية وتشمل حفر بئرين استكشافيين جديدين في منطقتي شمال جيسوم وشمال – شمال جيسوم.

    وتوقع عبد الفتاح أن تضيف المنطقة حوالي 11 مليون برميل زيت خام إلى الاحتياطي ثم حفر بئر تنموية جديدة في إطار خطة زيادة الإنتاج في العام المقبل 2019/2020 حيث يبلغ حاليا نحو 4700 برميل يومياً.

    وتخطط الشركة لضخ استثمارات تقدر بحوالي 50 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.

    وقال عبد الفتاح فإن جاري تنفيذ برنامج يضم عددا من المشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية والاحلال والتجديد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية.

    طارق الملا 921655 خليج السويس وزارة البترول

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