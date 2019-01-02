أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بالسوق المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد جنيهن، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 643 جنيهًا مقابل 641 جنيهًا بالأمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وعالميًا، صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة شهور يوم الأربعاء مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3% إلى 1286.18 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018 عند 1287.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1288.10 دولار للأوقية.