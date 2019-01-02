50 % زيادة في أرباح شركات قطاع الأعمال خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤشرات المبدئية للعام المالي السابق 2017- 2018، تشير إلى ارتفاع صافي أرباح الشركات التابعة للوزارة بأكثر من 50% مقارنة بأرباح العام المالي السابق له.

وخلال العام المالي 2016 – 2017، بلغت أرباح شركات قطاع الأعمال العام نحو 7.4 مليار جنيه، بينما تكبدت 48 شركة خسائر كبيرة وصلت إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 6.7 مليار جنيه، متركزة في 26 شركة، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر.

وأضاف البيان، أن المؤشرات تشير إلى تحسن أداء 65 شركة تابعة، سواء بزيادة الأرباح، أو تخفيض الخسائر أو التحول من الخسارة للربح، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي الماضي بنسبة 18% عن العام المالي السابق، وكانت 85 مليار جنيه، بحسب البيان.

واعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لعدد 106 شركات من إجمالي 119 شركة.

وانخفض عدد شركات الوزارة، من 121 شركة إلى 119 شركة تحت مظلة 8 شركات قابضة، بعد دمج شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركتين فقط وهما (صيدناوي – بيع المصنوعات) و (هانو – بنزايون).

وخلال العام الماضي، تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال العام عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء، بحسب البيان.