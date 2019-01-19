أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي مع هبوطها عالميا بالأمس

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم السبت، مع تراجع أسعار المعدن عالميًا بالأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيهًا، مقابل 645 جنيها بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 552 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 734 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5152 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وعالميًا، هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بالأمس الجمعة، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار بفعل نقص في المعروض، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير عند 1283.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية.