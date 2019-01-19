تركيب أول محطة للطاقة الشمسية بفنادق القاهرة

القاهرة- مصراوي:

دشن فندق جى دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، أول محطة للخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بدعم فني ومادي من مشروع نظم الخلايا الشمسية، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 150 كيلووات، وتعد أول محطة للطاقة الشمسية يتم تنفيذها على أسطح فنادق القاهرة، بحسب بيان من مركز تحديث الصناعة، اليوم السبت.

وقال أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن تنفيذ هذه المحطة يأتى فى سياق جهود الدولة فى تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة النظيفة فى قطاع الفنادق فى مصر، وتطبيقا لمفاهيم الفنادق الخضراء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة التغييرات المناخية.

وقالت هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسيه التابع لمركز تحديث الصناعة، إن المشروع يهدف إلى دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة التي يتم تركيبها بالمباني السكنية والتجارية والمباني العامه والفنادق والمنشآت الصناعيه مما يعد عاملا محفزا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة.

ويهدف المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية، إلى تطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية وتسهيل تركيبها بالإضافة إلي إنشاء مراكز لتقديم الدعم والإستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب.

وشارك في افتتاح المحطة كل من، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.