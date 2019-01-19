غدًا.. شعبة الحاصلات الزراعية تناقش الاستعداد لموسم رمضان

القاهرة- أ ش أ:

تعقد شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا غدا/ الأحد /، لمناقشة عدة محاور على رأسها بداية التحضير لموسم رمضان من حيث الأصناف المتاحة من الحاصلات الزراعية والتي تتميز بأسعار مناسبة في الوقت الحالي.

وقال رئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس، في بيان اليوم /السبت/إنه سيتم مناقشة شائعة العدس الأصفر، وما اثير حوله من أكاذيب تقول إنه مسرطن ويحتوي على ديدان.

وأشار إلى أن الاجتماع سيطرق ايضا إلى مناقشة ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء، والفول البلدي والمستورد، وإمكانية إتاحة معروض كبير من المحصولين الاستراتيجيين للمستهلكين.

وأضاف انه سيتم عرض دراسة عن سوق الحاصلات الزراعة ومدى توافرها خاصة في سلعة الأرز سواء المستورد منه او المحلي، وكذلك تلقي مقترحات الاعضاء حول زيادة الرقعة الزراعية في الدولة، وكيفية التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة تعود علي المستهلكين، فضلا عن انه سيتم مناقشة محاضر التموين والتنسيق مع الوزارة لضبط التجار المخالفين وعدم التضييق علي التجار الشرفاء .