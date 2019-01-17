رئيس البورصة يحاضر ممثلي 35 سفارة أجنبية للترويج لسوق المال بالخارج

القاهرة- مصراوي:

ألقى محمد فريد رئيس البورصة، محاضرة اليوم الخميس، لممثلي سفارات 35 دولة أجنبية، لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالترويج لسوق المال المصري خارجيًا، بحسب بيان للبورصة اليوم الخميس.

وشهد في اللقاء، حضور من دبلوماسيين من أسبانيا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيطاليا وماليزيا والهند والدنمارك والأرجنتين.

وقالت البورصة، إن اللقاء يأتي استكمالا لجهود إدارة البورصة لرفع درجة المعرفة بأساسيات الاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية، والاستفادة من قدرات ممثلي السفارات الأجنبية في الترويج لسوق مصر المالي خارجيا.

وخلال اللقاء، استعرض فريد تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووصفه بـ"الجرئ" بداية من تحرير سعر الجنيه وما تبعه من هيكلة دعم الوقود وتنظيم سوق الطاقة والسماح بتسعير المنتجات البترولية، على حد وصفه.

وقال إن الإصلاح ساهم في تصحيح المسار الاقتصادي، وأعاد الاستقرار إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، بحسب البيان.

وقال عمرو أبو عيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الخارجية على تعزيز قنوات الاتصال بين المسئولين المصريين وممثلي السفارات الأجنبية لتعريفهم بكافة المستجدات وخاصة الإصلاح والتطوير الذي تشهده البورصة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أبو عيش، أن بورصة الأوراق المالية تعتبر أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، بمختلف القطاعات والأنشطة بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الأحوال المعيشية للمصريين.

وكانت البورصة اتفقت مع وزارة الخارجية على تقديم محاضرات لسفراء المستقبل، لتعريفهم بدور أسواق المال في اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من جهودهم للترويج للبورصة خارجيا.

وقال رئيس البورصة، إن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار ولكنها رافد أساسي لتمويل الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تمويل النمو الاقتصادي.

وأشار فريد إلى أن حرص الحكومة المصرية على استكمال الإصلاحات يعزز من ثقة مجتمعات المال والأعمال، ويمهد الطريق لتدفقات استثمارية بقطاعات إنتاجية مختلفة.