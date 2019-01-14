البورصة تتراجع 1.4% بنهاية تعاملات الاثنين وهبوط أسهم قيادية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة المصرية تراجعا ملحوظا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها أمس، وذلك وسط اتجاه بيعي من العرب والأجانب، وهبوط عدد من الأسهم القيادية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.41% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13336 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 52.1 مليون جنيه، و28 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 80.1 مليون جنيه.

وانخفض سهم طلعت مصطفى - أحد الأسهم القيادية بالبورصة - بنسبة 3.12% خلال جلسة اليوم، كما تراجع سهم الشرقية للدخان بنسبة 2.15%، والسويدي إليكتريك بنسبة 2.13%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.18% إلى مستوى 13525 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.