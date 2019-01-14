محافظ دمياط: 108 ملايين جنيه قيمة تمويلات برنامج "مشروعك" بالمحافظة

كتب - محمد علاء الدين

قالت منال عوض محافظة دمياط، إن قيمة التمويلات التي حصل عليها شباب المحافظة ضمن برنامج "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصلت إلى 108 ملايين جنيه بنهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المحافظة في دمياط بمناسبة زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات للمحافظة، وتوقيع بعض البروتوكولات.

ودشنت وزارة التنمية المحلية البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في عام 2015، والذي يقوم على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستهدفا فئات عديدة في المحافظات خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

ويهدف المشروع إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل من "مشروعك" بتمويل من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية والائتمان الزراعي.