ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس السبت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وترواح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البصل والجوافة والموز البلدي بين 50 قرشًا وجنيهين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 4 و6 جنيهات، وسعر كيلو الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة بين 8 جينهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.