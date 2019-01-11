ماذا فعلت أسعار الخضروات بسوق الجملة خلال أسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر عدد من الخضروات خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وفي المقابل ارتفع سعر الفاصوليا والباذنجان والخيار والملوخية، في تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعارها الجمعة الماضي.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.8 جنيه، بتراجع 1.2 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

اليوسفي بين جنيهين و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهن.

الموز البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.