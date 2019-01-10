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    البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

    10:45 ص الخميس 10 يناير 2019
    البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

    أرشيفية

    كتب - مصطفى عيد:

    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنحو 0.48% إلى مستوى 13302 نقطة، مواصلا تراجعه للجلسة الثانية.

    بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع في مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.28% إلى 13365 نقطة، لأول مرة في 2019، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية، بعد ارتفاع في أول 4 جلسات في العام.

    البورصة المصرية الأسهم الصغيرة المؤشر الرئيسي

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