البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنحو 0.48% إلى مستوى 13302 نقطة، مواصلا تراجعه للجلسة الثانية.

بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع في مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.28% إلى 13365 نقطة، لأول مرة في 2019، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية، بعد ارتفاع في أول 4 جلسات في العام.