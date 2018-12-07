المشاط: نركز على الشخصية المصرية في الترويج للسياحة ونعتمد على "انستجرام"

كتب- محمد علاء الدين:

قالت رانيا النشاط وزيرة السياحة، اليوم الجمعة، إن الوزارة تستهدف حاليًا جذب سياحة مستدامة، تقوم على ثقافات الشعوب وتحقيق ترابط ما بين الشعوب.

وأضافت الوزيرة خلال كلمته بقمة "رايز أب" للشركات الناشئة بالقاهرة، أن مدة التعاقد مع شركة الدعاية المسؤولة عن الحملات التسويقية الماضية انتهت في سبتمبر الماضي، ولكن الفترة المقبلة ستكون مختلفة وستركز الحملة على الشخصية المصرية في الترويج بما فيها من مميزات.

" سنركز على دعوة الشعوب الأخرى للتعرف على نموذج الشعب المصري، لدينا مميزات كثيرة منها الفنون التشكيلية.. لدي أصدقاء من دول أخرى يزورون مصر خصيصا لمساعدة الأعمال الفنية لبعض الفنانين التشكيليين في منطقة الزمالك" بحسب الوزيرة.

وأضافت المشاط، أن جذب السياحة المستدامة يمكّن من استغلال المناطق المختلفة في مصر، ونستهدف أن يكون لكل منطقة هوية سياحية وثقافية مختلفة وسنعتمد على ذلك كركيزة في الترويج.

وقالت الوزيرة "كذلك سنركز في حملتنا للترويج للسياحة في مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير 2020، وسنخلق حالة من الشغف لدى شعوب الدول الأخرى لمشاهدة المتحف الجديد وخاصة أنه الوحيد في مصر الذي ترى وراءه الهرم وأبو الهول".

وتابعت فكرتنا حول التواصل والدعاية تعتمد على السوشيال ميديا ولذلك اعتمدنا على عدد من البلوجرز والمصورين الذين لديهم متابعين على انستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، فلن نعتمد على الطرق التقليدية القديمة الخاصة بإعلانات الجرائد وغيرها من الوسائل التقليدية.

وتشارك المشاط، ضمن القمة، المقامة في القاهرة، التي يحضرها أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.