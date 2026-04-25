ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.61 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.13 جنيه، بزيادة 4.59 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.31 جنيه، بزيادة 2.99 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.4 جنيه، بزيادة 5.42 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.75 جنيه، بزيادة 3.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.54 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.03 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 116.64 جنيه، بزيادة 5.13 جينه.

كيلو اللحوم الطازجة: 440.99 جنيه، بزيادة 19.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.85 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.91 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.2 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.78 جنيه، بتراجع 4.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.62 جنيه، بزيادة 6.35 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.4 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 116.81 جنيه، بزيادة 13.9 جنيه.