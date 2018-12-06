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الدولار يواصل استقراره في 10 بنوك عاملة في مصر بنهاية الأسبوع

05:02 م الخميس 06 ديسمبر 2018
الدولار يواصل استقراره في 10 بنوك عاملة في مصر بنهاية الأسبوع

الدولار

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستواه في تعاملات الصباح.

وظل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تعاملات الأمس.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

الدولار سعر الصرف بنك كريدي أجريكول البنك الأهلي

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