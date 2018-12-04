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وزير الطاقة السعودي: اتفاق خفض إنتاج أوبك غير أكيد

03:36 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
وزير الطاقة السعودي: اتفاق خفض إنتاج أوبك غير أكيد

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

القاهرة- وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح اليوم الثلاثاء إنه من السابق لأوانه القول إن كانت أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظرا لعدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

وأضاف الفالح أنه يرى سوقا متخمة بالمعروض لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضي قدما في إجراء خفض.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن أربعة مصادر إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا مضيفين أن مقاومة روسيا لخفض إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.

وتجتمع أوبك يوم الخميس في فيينا ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا يوم الجمعة وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير المقبل لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط للمساعدة في دعم الاقتصاد العالمي بأسعار نفط أقل.

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