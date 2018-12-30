ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاحد بسوق العبور، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 65 و70 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.