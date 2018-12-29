بنك القاهرة يصدر شهادة ادخار جديدة ويرفع الفائدة على "البريمو ستار"

كتبت- منال المصري:

قرر بنك القاهرة رفع الفائدة على شهادة البريمو ستار بنسبة 1.5% على العائد الشهري منذ بداية الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مسؤول خدمة العملاء بالبنك لمصراوي.

وقفزت الفائدة على شهادة البريمو ستار إلى 14% سنويا يصرف العائد شهريا مقابل 12.5% سنويا سابقا.

وبحسب المصدر، قرر البنك إصدار شهادة جديدة تحت اسم البريمو بعائد ربع أونصف سنوي.

وسجلت الفائدة على شهادة "البريمو" الجديدة 14.25%يصرف العائد نصف سنوي، أو 14.10% يصرف العائد ربع سنوي.

وتبلغ آجال الشهادات 3 سنوات، ويبدأ شراء أي شهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

ويتيح البنك لحامل الشهادة الاقتراض بضمانها دون الحاجة إلى تقديم مفردات الراتب للعميل للحصول على قرض شخصي أو سيارة أو غير ذلك.