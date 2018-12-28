ارتفاع أسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الطماطم، والبطاطس، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.8 جنيه، بزيادة 50 قرشًا للكيلو.

البطاطس بين 3.3 جنيه و 6.3 جنيه للكيلو، بزيادة 30 قرشًا.

البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

الكوسة بين 8 جينهات و 11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و 10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 5جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال أبو سرة بين 3 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين5 و10جنيهات.