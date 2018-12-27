التخطيط والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لميكنة أعمال محليات الإسكندرية

كتب - محمد علاء الدين:

وقعت وزارتا التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية، بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبحسب بيان مشترك من الوزارتين اليوم الخميس، وقع البروتوكول أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، ومحمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية.

وشهد توقيع البروتوكول هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وقالت هالة السعيد إنه يتم العمل في محافظة الإسكندرية على عشرة مراكز خدمة مواطنين وعدد من مكاتب البريد بالمحافظة، مشيرة إلى الانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وهي الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل أسرع ومباشر ويتعامل معها بشكل يومي.

وأعلنت الوزيرة عن تدشين أول مركز لحوكمة تقديم خدمات المحليات، والذي يعمل على مراقبة تلك الخدمات بما يضمن كفاءتها، حيث تعد محافظة الإسكندرية باكورة الأماكن التي يتم بها إنشاء هذا المركز.

وأضافت الوزيرة أن خدمات المحليات عانت من عدم وجود إطار للحوكمة فيها لذا تأخذ تلك الخدمات قدرا كبيرا من الأولوية والاهتمام، مؤكدة أن تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، يتفق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن رؤية مصر 2030.

وذكرت أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن تطبق الأساليب الحديثة مثل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت، وكذا الاستعلام عن الخدمات المقدمة، والتيسير علي المواطنين في الحصول على المعلومة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة.

وقالت الوزيرة إن المرحلة القادمة من التطبيق ستشمل تفعيل بعض المميزات الإلكترونية للمواطنين مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين.

وأضافت أن البروتوكول يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة ومن أجل العمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، واستكمالًا لدور وزارة التخطيط في تطوير دواوين عموم المحافظات ووحداتها المحلية ورفع كفاءة العاملين بها.

وذكرت الوزيرة أنه يجري نشر المنظومة المركزية لتطوير دورات العمل بدواوين المحافظات والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة وإتاحة الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة.

وأشارت إلى أن التطوير يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد بمركز خدمات المواطنين بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للوقاية من الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها.

كما يتضمن التطوير الربط بين الإدارات المختلفة للتمكن من استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء العاملين وسير العمل بتلك الإدارات، بحسب الوزيرة.

وأعلنت الوزيرة أنه تم اختيار جامعة الاسكندرية لإنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعي بها بالتعاون بين وزارات التخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي.

وقال وزير الاتصالات إن البروتوكول يعد استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في مشروعات الميكنة.

وأضاف أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلي أو الأجنبي.

وذكر عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية على التعاون في عدد من المشروعات بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري، والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لخطط عمل الوزارة؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات بالمحافظة تهدف إلى تطويع التكنولوجيا من أجل دمج وتمكين مختلف فئات المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن من هذه المشروعات التشخيص عن بعد لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين باستخدام الحلول التكنولوجية، وزيادة فرص حصول المواطنين على الخدمات الصحية في المناطق الفقيرة والبعيدة.

كما تشمل أيضا تنفيذ مشروع دعم وتطوير مراكز مجتمعية متكاملة دامجة تكنولوجياً وإمدادها بأحدث الأجهزة والبرامج التكنولوجية، من أجل بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة، وفقا للوزير.

ووقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا البروتوكول مع 6 محافظات من إجمالي عدد 10 محافظات مستهدفة كمرحلة أولى طبقا للخطة الموضوعة قبل نهاية الربع الأول من عام 2019، وفقا للبيان.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات، وتتضمن مشروعاته باقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم لإدارة فرق العمل الخارجية.

كما تشمل مشروعات البروتوكول تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

بروتوكول آخر

شهد وزيرا التخطيط والاتصالات توقيع بروتوكول تعاون آخر بين وزارة الاتصالات ومحافظة الإسكندرية بشأن دعم وتطوير الخدمات وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان محافظة الإسكندرية.

ويشمل البروتوكول دعم المحافظة بـ7 وحدات للعلاج عن بعد، و10 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تعميم مشروع التشخيص عن بعد والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من المحافظات من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونفذت الوزارة هذا المشروع في أكثر من محافظة منها البحر الأحمر والفيوم والجيزة، ويتم من خلال البروتوكول دعم الوحدات الصحية في المناطق النائية بمحافظة الإسكندرية بأجهزة العلاج عن بعد وربطها بالمستشفيات الجامعية أو المركزية والتخصصية باستخدام خطوط ربط عالية الكفاءة.

كما يتضمن البروتوكول تأهيل 10 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل 10 مراكز شباب، وإنشاء قاعات الحاسب الآلي بها والإنترنت فائق السرعة على أعلى مستوى لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجي لشباب المحافظة بما في ذلك الشباب من ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال التدريب.

ووقع البروتوكول عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، ووليد عبد العظيم مستشار محافظ الإسكندرية.