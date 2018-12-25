قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم وتوقعات بالمزيد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بالسوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نادي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 635 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 631 جنيهًا أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 544 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 726 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5080 جنيهًا.

وتوقع نادي أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

وعالمياً، اختتم تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1268.49 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس، في تعاملات هزيلة قبيل عطلة عيد الميلاد، بحسب وكالة رويترز.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو عند 1269.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1271.80 دولار للأوقية.