تابعة للمحافظ مباشرة.. المركزي ينشئ إدارة لحماية حقوق عملاء البنوك

كتبت- منال المصري:

قالت بيانات صادرة عن البنك المركزي حصل عليها مصراوي، إن مجلس إدارة البنك المركزي وافق في 26 سبتمبر الماضي على إنشاء الإدارة المركزية لحماية حقوق عملاء البنوك.

ووفقًا للبيانات، فإن الإدارة ستكون تابعة لمحافظ البنك المركزي مباشرة.

وأشارت البيانات إلى تصميم وتطبيق نظام إلكتروني موحد للعمل وتسجيل الشكاوى لحين الانتهاء من ربط إدارة حماية حقوق عملاء البنوك بالبنك المركزي بالبنوك.

وكان خالد بسيوني، رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي، أشار في تصريحات سابقة بداية العام الجاري على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية، إلى قرب إصدار قواعد حماية مستهلكي الخدمات المالية مع تخصيص وحدة بالبنك لتلقي الشكاوى وحلها في هذا الإطار.

وأوضح أن القواعد الجديدة تركز على ضمان حقوق عملاء القطاع المصرفي خاصة مع السعي لنشر وتعميق الشمول المالي الذي يستهدف توفير خدمات مالية لكافة فئات المجتمع.