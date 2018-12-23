ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد
10:24 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت البورصة ارتفاعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، استمرارا لصعودها خلال تعاملات الخميس الماضي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.08% مع بداية التعاملات إلى مستوى 13149 نقطة.
بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، واستقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغيير.
وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي على صعود بنسبة 0.5% عند مستوى 13137 نقطة.
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